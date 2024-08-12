Hollywood United vs. VFR Zimbos - Spieltag 4Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.08.2024: Hollywood United vs. VFR Zimbos - Spieltag 4
Folge vom 12.08.2024
Das Keller-Duell: Hollywood United gegen VFR Zimbos. Ein Wechselfehler und 2 Minuten nutzen die Zimbos für sich. Doch der Gamechanger und die Galaxy Minutes können das Spiel noch drehen. Wer schafft den Turnaround?
