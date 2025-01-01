FC Nitro vs. Eintracht Spandau - Spieltag 10Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
FC Nitro vs. Eintracht Spandau - Spieltag 10
Kann sich der FC Nitro aus der Krise befreien? In der Partie gegen Eintracht Spandau geht es um alles oder nichts. Doch Präsident Knabe überlässt auch heute nichts dem Zufall und läuft mit Freistoßgott Mario Basler und Ex-Weltmeister Olaf Thon auf.
