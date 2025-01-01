Golden XI vs. Hollywood United - Spieltag 11Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Golden XI vs. Hollywood United - Spieltag 11
40 Min.Ab 12
Golden XI macht seine Hausaufgaben und kämpft sich im Match gegen Hollywood United zurück. Für das Team von Chris Kramer geht es um jeden Punkt. Doch Max Kruse heizt seinen Jungs vom Spielfeldrand ordentlich ein. Keine leichte Partie, so kurz vor dem Final Four.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen