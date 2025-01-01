Hollywood United vs. Calcio Berlin - Spieltag 2Jetzt kostenlos streamen
RAN FUSSBALL: BALLER LEAGUE
Hollywood United vs. Calcio Berlin - Spieltag 2
42 Min.Ab 12
Calcio Berlin geht brillant in Führung. Die Erleichterung für Hollywood United bringt der Game Changer und sorgt für das nötige Selbstvertrauen, um die Partie zu wenden. Knossi's Nerven liegen derweil in der Streamer-Kabine blank. Doch kurz vor Ende werden bei den Galaxy Minutes die Karten noch mal neu gemischt.
Genre:Fußball
Altersfreigabe:
12
