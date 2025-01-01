Rapa
Folge 1: Episode 1
51 Min.Ab 12
Der Lehrer Tomás findet bei einer Wanderung durch die galizische Serra da Capelada die schwer verletzte Amparo Seoane auf. Doch seine Hilfe kommt zu spät - die Bürgermeisterin der Hafenstadt Cedeira verstirbt im Krankenhaus. Gegenüber der ermittelnden Polizistin Maite und ihren Kollegen äußert der einzige Zeuge, ein helles Auto in Tatortnähe gesehen zu haben. Der Verdacht fällt auf die Physiotherapeutin Norma und auf einen Oppositionsführer namens Maneiro.
Rapa
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Copyrights:© Beta Film GmbH