Rapa
Folge 2: Episode 2
51 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12
Tomás kommt nicht mehr zur Ruhe und beschließt, den Mord an Amparo auf eigene Faust aufzuklären. Er findet heraus, dass die Bürgermeisterin eine fragwürdige Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen Hermanos Castro pflegte. Derweil ergeben die Ermittlungen von Maite und ihrem Kollegen Segura, dass die Verdächtige Norma sie bezüglich ihres Aufenthalts in Tatortnähe angelogen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film GmbH