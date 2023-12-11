Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Rapa

Episode 2

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 11.12.2023
Joyn+
Episode 2

Episode 2Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 2: Episode 2

51 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 12

Tomás kommt nicht mehr zur Ruhe und beschließt, den Mord an Amparo auf eigene Faust aufzuklären. Er findet heraus, dass die Bürgermeisterin eine fragwürdige Geschäftsbeziehung zu dem Unternehmen Hermanos Castro pflegte. Derweil ergeben die Ermittlungen von Maite und ihrem Kollegen Segura, dass die Verdächtige Norma sie bezüglich ihres Aufenthalts in Tatortnähe angelogen hat ...

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen