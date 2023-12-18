Rapa
Folge 3: Episode 3
53 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12
Tomás versucht vergeblich, mehr über das Unternehmen Hermanos Castro herauszufinden. Maite ist überrascht, wie hartnäckig der Mann recherchiert - und schließt sich ihm an. Zusammen finden die beiden heraus, dass einer der Castro-Brüder noch am Leben ist und offenbar enge Geschäftsbeziehungen zu Amparo pflegte. Außerdem stoßen sie auf einen Vergewaltigungsfall, der sich einst im Ort Castro do Val ereignet haben soll.
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film GmbH