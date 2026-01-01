Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Rapa

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 5: Episode 5

52 Min.Ab 12

Maite befragt Consuelo, die Mutter des Vergewaltigungsopfers Verónica. Es stellt sich heraus, dass Amparo sich aufopfernd dafür eingesetzt hatte, deren Tochter ein neues Leben zu ermöglichen. Tomás erfährt unterdessen, dass Normas verstorbener Halbbruder einst für den Missbrauch Verónicas verurteilt wurde. Laut dessen Mutter jedoch scheinbar völlig zu Unrecht ...

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen