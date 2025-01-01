Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Rapa

Episode 1

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 1
Joyn Plus
Episode 1

Episode 1Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 1: Episode 1

53 Min.Ab 12

Tomás' Gesundheitszustand hat sich inzwischen dramatisch verschlechtert. Nur allzu gern würde er einen neuen Mordfall lösen und sich dadurch wieder lebendig fühlen. Doch keines der Verbrechen in Ferrol, wo er zusammen mit Maite lebt, scheint ihm interessant genug. Maite dagegen hat keine Zeit zum Grübeln: Sie soll am Militärhafen das mysteriöse Verschwinden einer ranghohen Soldatin namens Palmira Sineiro aufklären.

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen