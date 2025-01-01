Rapa
Folge 1: Episode 1
53 Min.Ab 12
Tomás' Gesundheitszustand hat sich inzwischen dramatisch verschlechtert. Nur allzu gern würde er einen neuen Mordfall lösen und sich dadurch wieder lebendig fühlen. Doch keines der Verbrechen in Ferrol, wo er zusammen mit Maite lebt, scheint ihm interessant genug. Maite dagegen hat keine Zeit zum Grübeln: Sie soll am Militärhafen das mysteriöse Verschwinden einer ranghohen Soldatin namens Palmira Sineiro aufklären.
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH