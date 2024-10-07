Rapa
Folge 2: Episode 2
51 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Maite sucht weiter nach der vermissten Offizierin Palmira Sineiro und enthüllt einige dunkle Geheimnisse aus deren Privat- und Arbeitsleben. Tomás findet endlich einen spannenden Fall, der wegen erfolgloser Ermittlungen schon bald zu den Akten gelegt werden soll. Er will den Mord an einem Mann namens César aufklären - ein Verbrechen, das bereits 20 Jahre zurückliegt ...
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH