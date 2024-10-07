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Rapa

Episode 2

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2vom 07.10.2024
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Rapa

Folge 2: Episode 2

51 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Maite sucht weiter nach der vermissten Offizierin Palmira Sineiro und enthüllt einige dunkle Geheimnisse aus deren Privat- und Arbeitsleben. Tomás findet endlich einen spannenden Fall, der wegen erfolgloser Ermittlungen schon bald zu den Akten gelegt werden soll. Er will den Mord an einem Mann namens César aufklären - ein Verbrechen, das bereits 20 Jahre zurückliegt ...

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