Rapa
Folge 3: Episode 3
51 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Palmira wird tot aufgefunden und Maite steht nun vor einem Mordfall. Sie nimmt das Privat - und Berufsleben des Opfers genauer unter die Lupe und stößt dabei auf einige Ungereimtheiten. Tomás bereitet Maite unterdessen Kopfschmerzen. Er macht ihren Chef Casal dafür verantwortlich, dass Césars Mörder noch auf freiem Fuß ist.
Alle Staffeln im Überblick
Rapa
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film GmbH