Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Rapa

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 5
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 5: Episode 5

56 Min.Ab 12

Césars Vater Laureano fordert beim Gericht von Ferrol ein, im Mordfall seines Sohnes endlich für Gerechtigkeit zu sorgen. Tomás will das Gesetz selbst in die Hand nehmen und macht weiter Jagd auf Césars Killer. Maite gerät im Fall Palmira an ihre Belastungsgrenze. Doch es gibt Hoffnung: Tacho stößt auf eine Spur, die den Mörder der spanischen Offizierin demaskieren könnte.

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen