Rapa
Folge 2: Episode 2
55 Min.Ab 12
Maite und die Entführungsexpertin Yuste suchen fieberhaft nach Lúa Támoga und dem Ort, an dem sie festgehalten wird. Während die Familie mit dem Geiselnehmer verhandelt, gerät nicht nur Lúas Freund unter Verdacht, sondern längst verborgene Geheimnisse des Familienunternehmens kommen ans Licht. Schließlich muss Tomás die Ermittlungen aufgeben, um sich seinen letzten persönlichen Angelegenheiten zu widmen.
Rapa
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH