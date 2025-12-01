Rapa
Folge 4: Episode 4
56 Min.Ab 12
Die missglückte Lösegeldzahlung gefährdet Lúas Leben: Ihr Entführer verliert zunehmend die Kontrolle und greift zu immer brutaleren Mitteln, um an sein Ziel zu kommen. Während die Familie mit Unterstützung der Polizei fieberhaft nach einer Lösung sucht, um Lúa zu retten, kämpft Tomás unbeirrt für seinen inhaftierten Freund Antón - doch dessen hartnäckiges Schweigen droht jede Hoffnung zunichtezumachen.
Rapa
Genre:Thriller, Krimi
Produktion:ES, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH