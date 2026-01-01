Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Rapa

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 5
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 5: Episode 5

56 Min.Ab 12

Die Lösegeldzahlung rettet Lúa, doch der Entführer entkommt. Erst durch Tomás' entscheidenden Hinweis gelingt es der Polizei, den Täter zu fassen - doch seine Komplizen bleiben im Dunkeln. Während Lúa versucht, im Schutz ihrer Familie das Erlebte zu verarbeiten, ringt Tomás mit schweren Atemkrisen. Trotzdem setzt er alles daran, im Fall Antón die Wahrheit ans Licht zu bringen, auch wenn er dabei sein Leben riskiert.

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen