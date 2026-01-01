Rapa
Folge 5: Episode 5
56 Min.Ab 12
Die Lösegeldzahlung rettet Lúa, doch der Entführer entkommt. Erst durch Tomás' entscheidenden Hinweis gelingt es der Polizei, den Täter zu fassen - doch seine Komplizen bleiben im Dunkeln. Während Lúa versucht, im Schutz ihrer Familie das Erlebte zu verarbeiten, ringt Tomás mit schweren Atemkrisen. Trotzdem setzt er alles daran, im Fall Antón die Wahrheit ans Licht zu bringen, auch wenn er dabei sein Leben riskiert.
