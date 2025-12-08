Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 6
Folge 6: Episode 6

58 Min.Ab 12

Nach Lúas Entführung, deren Schrecken noch nachwirkt, stehen die Támogas vor einer schwerwiegenden Entscheidung über die Zukunft ihrer Firma. Inma und Lilith verfolgen gegensätzliche Pläne, und es liegt an Jonás, das Zünglein an der Waage zu sein. Unterdessen kann sich Maite endlich Tomás widmen und ihn in seinen letzten Tagen begleiten. Doch Tomás ist fest entschlossen, die Wahrheit über Antón ans Licht zu bringen - seinen letzten Fall.

