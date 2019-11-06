Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Rattatui

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das grosse Rein oder Raus

Das grosse Rein oder RausJetzt ohne Werbung streamen

Rattatui

Folge 1: Das grosse Rein oder Raus

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Kanalratte Gulli muss ihre Heimat Kanalien verlassen, weil eine Umweltkatastrophe das Land unbewohnbar gemacht hat. In Mülldivien erwartet den Asylbewerber ein schwieriges Aufnahmeverfahren. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Rattatui

Rattatui

Alle 1 Staffeln und Folgen