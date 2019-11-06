Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Rattatui
Folge 1: Das grosse Rein oder Raus
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Kanalratte Gulli muss ihre Heimat Kanalien verlassen, weil eine Umweltkatastrophe das Land unbewohnbar gemacht hat. In Mülldivien erwartet den Asylbewerber ein schwieriges Aufnahmeverfahren. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0