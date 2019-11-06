Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
O Renato mioJetzt ohne Werbung streamen
Rattatui
Folge 10: O Renato mio
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Gulli hat sich verliebt, aber Renate, der Star des nationalen Radiosenders, lehnt ihn ab. Ein Kanalier kommt ihr nicht in die Pralinenschachtel. Müller soll nachhelfen, was fatale Folgen hat. Rechte: Your Family Entertainment
Alle Staffeln im Überblick
Rattatui
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0