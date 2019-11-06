Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Rattatui
Folge 11: Die Ratzos kommen
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Eines Nachts überfallen die Ratzos den Karteischrank und demolieren Gullis Taxi. Um den Übeltätern einen Denkzettel zu verpasse, schieben Gulli und Müller die in einem Kinderwagen schlafenden Ratzos in den Fluss. Als die Ratzos wieder an Land kommen, stolpern sie leider über einen alten Staubsauger. Er soll ihnen als Geheimwaffe diesen, um die mülldivische Regierung zu stürzen. Rechte: Your Family Entertainment
