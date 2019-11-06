Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Folge 11: Die Ratzos kommen

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Eines Nachts überfallen die Ratzos den Karteischrank und demolieren Gullis Taxi. Um den Übeltätern einen Denkzettel zu verpasse, schieben Gulli und Müller die in einem Kinderwagen schlafenden Ratzos in den Fluss. Als die Ratzos wieder an Land kommen, stolpern sie leider über einen alten Staubsauger. Er soll ihnen als Geheimwaffe diesen, um die mülldivische Regierung zu stürzen. Rechte: Your Family Entertainment

