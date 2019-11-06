Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Rattatui
Folge 12: Der Staatsempfang
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ratzputin der Große aus Razachstan, der Pralinenlieferant des Fürsten, hat sich zum großen Staatsbesuch angesagt! Wie alle Mülldivier freut sich auch Gulli auf ein rauschendes Fest. Als er nicht eingeladen wird, muss er sich mit Müllers Hilfe etwas ausdenken. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment