Rattatui

Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Der Staatsempfang

Folge 12: Der Staatsempfang

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ratzputin der Große aus Razachstan, der Pralinenlieferant des Fürsten, hat sich zum großen Staatsbesuch angesagt! Wie alle Mülldivier freut sich auch Gulli auf ein rauschendes Fest. Als er nicht eingeladen wird, muss er sich mit Müllers Hilfe etwas ausdenken. Rechte: Your Family Entertainment

