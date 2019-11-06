Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Rattatui
Folge 3: Alles Gute, Müller!
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Gulli möchte Hausmeister Müller ein besonderes Geschenk machen. Ein Freiflug mit dem gerade führerlos gelandeten Modellflugzeug wäre genau das richtige. Dass der Fürst das Flugzeug konfisziert hat, stört Gulli wenig. Schließlich will er es nur kurzfristig ausleihen. Auf Müllers Geburtstagsparty ist er plötzlich nicht mehr willkommen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0