Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Rattatui
Folge 4: Die Maulschaumseuche
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Laboratzi, eine Laborratte und Ärztin, soll ihr Können während einer Praxisvertretung unter Beweis stellen. Aber die Mülldivier haben Vorurteile. Gulli und Müller müssen sich etwas einfallen lassen, damit sie doch noch fest angestellt wird. Rechte: Your Family Entertainment
Rattatui
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0