Rattatui

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Die Maulschaumseuche

Folge 4: Die Maulschaumseuche

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Laboratzi, eine Laborratte und Ärztin, soll ihr Können während einer Praxisvertretung unter Beweis stellen. Aber die Mülldivier haben Vorurteile. Gulli und Müller müssen sich etwas einfallen lassen, damit sie doch noch fest angestellt wird.

