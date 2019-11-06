Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rattatui

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Schiff Ahoi!

Folge 6: Schiff Ahoi!

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Obwohl Gulli sich das Segelschiff durch harte Arbeit redlich erworben hat, gönnt ihm der Schrotthändler Fettratz den Luxus nicht. Dabei hatte dieser ein gutes Geschäft gemacht. Fetttratz beginnt, Stimmung gegen den Kanalier zu machen. Rechte: Your Family Entertainment

