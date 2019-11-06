Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Mein lieber Herr
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Gulli Fettratzi ist zutiefst berührt von Gullis Schicksal. Spontan beschließt sie, ihn in ihrem luxuriösen Heim aufzunehmen. Zunächst begeistert, wird es Gulli schnell zu viel, ständig umsorgt zu werden. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer, Comedy, Mini-Serie
Altersfreigabe:
0