Red Bull Seifenkistenrennen

Red Bull TVStaffel 3Folge 4vom 08.08.2022
Folge 4: Die besten Stürze und Smashes des Jahres 2017

13 Min.Folge vom 08.08.2022Ab 12

Halte die Erste-Hilfe-Kästen bereit, denn die Unfall-Reihe 2017 enthält einige Hollywood-würdige Unfälle, die sicher weh tun.

Red Bull TV
