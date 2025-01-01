Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
5 StaffelnAb 16
5 StaffelnAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher
Der junge Architekt Jake (David Duchovny, Akte X) sehnt sich danach, das geheime Leben seiner verstorbenen Verlobten zu verstehen. Um Antworten zu finden, bittet er via Zeitungs-Anzeige unbekannte Frauen darum, ihm ihre leidenschaftlichen, geheimnisvollen und intimen Erlebnisse zu schicken, die sie in Tagebüchern verewigt haben. Das sind ihre Geschichten. Auch bekannt als "Foxy Fantasies".
Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film