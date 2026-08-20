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Revival

Keeping Up Appearances

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 20.08.2026
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Revival

Folge 2: Keeping Up Appearances

43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 16

Dana muss sich mit der Tatsache zurechtfinden, dass ihre Schwester Em ein Reviver ist. Da sie sich nicht daran erinnern kann, wie sie gestorben ist, nimmt Dana die Ermittlungen auf. Unterdessen flieht ein anderer Reviver aus dem Krankenhaus und versetzt Wausau in Angst und Schrecken.

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