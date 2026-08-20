Keeping Up AppearancesJetzt ohne Werbung streamen
Revival
Folge 2: Keeping Up Appearances
43 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 16
Dana muss sich mit der Tatsache zurechtfinden, dass ihre Schwester Em ein Reviver ist. Da sie sich nicht daran erinnern kann, wie sie gestorben ist, nimmt Dana die Ermittlungen auf. Unterdessen flieht ein anderer Reviver aus dem Krankenhaus und versetzt Wausau in Angst und Schrecken.
Alle Staffeln im Überblick
Revival
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller, Horror
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Dynamic Television LLC