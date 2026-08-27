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Reality Check

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3vom 27.08.2026
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Revival

Folge 3: Reality Check

43 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 16

Dana findet heraus, dass ihre Schwester vor ihrem Tod einen Konflikt mit den Check-Brüdern, den örtlichen Drogendealern, hatte. Nun will sie herausfinden, ob diese für Ems Ableben verantwortlich sind. Wayne gerät unterdessen zunehmend unter Druck, da die Gouverneurin ein härteres Vorgehen gegen die Reviver fordert.

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