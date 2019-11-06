Zum Inhalt springenBarrierefrei
Robo Roach

RiCStaffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Reg als Fluglotse / Extermination

Folge 10: Reg als Fluglotse / Extermination

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Reg hat einen neuen Job: Fluglotse. Leider muss er morgens um sechs Uhr seinen Dienst beginnen. Doch in der Nacht macht Reg kein Auge zu. Kaum ist er aber an seinem Arbeitsplatz angekommen, da fällt er auch schon in einen Tiefschlaf. Reg und Rube nehmen als Kandidaten an einer Reality-Show teil. Die Brüder müssen in einer von Menschen bewohnten Küche überleben. Dem Sieger winkt eine Million. Doch die Konkurrenz ist groß und am Ende der Sendung steht der Sieger immer noch nicht fest.

