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Robo Roach

RiCStaffel 1Folge 11vom 06.11.2019
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Freikäferringen / Wunderglut tut gar nicht gut

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Robo Roach

Folge 11: Freikäferringen / Wunderglut tut gar nicht gut

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rube wird durch Zufall und Regs Mithilfe zum Profiringer. Als er jedoch einmal unterliegt, muss Reg für ihn einspringen. Reg kauft sich einen Koffer mit einem Schönheitsmittel, um als Vertreter endlich zu Reichtum zu kommen.

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