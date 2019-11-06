Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 18: In den Dolotermitenbergen / Der Werbevertrag
22 Min.Ab 6
Rube nimmt Reg trotz Einwände zu einer Familienfeier mit. Reg gibt sich als RoboRoach aus, als ihm zwei Geschäftsleute einen interessanten Deal anbieten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment