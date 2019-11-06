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Robo Roach

RiCStaffel 1Folge 19vom 06.11.2019
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Im Reich der Trollameisen / Der K.O. des Jahrhunderts

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Robo Roach

Folge 19: Im Reich der Trollameisen / Der K.O. des Jahrhunderts

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nachdem sie in eine magische Welt weggebracht werden, wird Reg dort König; Rubes Schlafwandeln stört Reg beim Fernsehen.

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