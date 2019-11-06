Staffel 1Folge 25vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 25: Das erstaunliche Geläute / Die lieben Milben
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Nachdem Reg das Hypnotisieren gelernt hat, geht er mit seinen neuen Fähigkeiten zu weit; Rubes Hausstaubmilben laufen weg und amüsieren sich in der Stadt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
