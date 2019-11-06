Staffel 1Folge 27vom 06.11.2019
Der erste Käfer auf dem Mond / RückverkinderinnerungJetzt ohne Werbung streamen
Robo Roach
Folge 27: Der erste Käfer auf dem Mond / Rückverkinderinnerung
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube und Reg gehen an Bord einer Raumfähre und wollen die ersten Kakerlaken auf dem Mond werden; Rube erleidet einen Robo-Zusammenbruch und verliert das Gedächtnis.
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment