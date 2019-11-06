Staffel 1Folge 29vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 29: Polizeikäferakademie / Zahn um Zahn
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg und Rube besuchen die Polizeiakademie, um Polizisten zu werden. Leider hat Reg jedoch keinen Schulabschluss und ihr Wunsch geht nicht in Erfüllung. Rube muss zum Zahnarzt. Da er Angst vor dem Zahnarzt hat, begleitet Reg ihn.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
