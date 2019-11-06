Staffel 1Folge 34vom 06.11.2019
In der alten Alpen-Abtei / Reg kellnertJetzt ohne Werbung streamen
Robo Roach
Folge 34: In der alten Alpen-Abtei / Reg kellnert
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf einem Skiausflug werden Rube und Reg in einem mysteriösen Kloster eingeschlossen; Rube und Reg bekommen Jobs in einem schicken französischen Restaurant.
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment