Staffel 1Folge 36vom 06.11.2019
RoboBaby / Der Fluch der MumieJetzt ohne Werbung streamen
Robo Roach
Folge 36: RoboBaby / Der Fluch der Mumie
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rube ist schwanger und bringt ein Brot zur Welt. Reg gibt alles, um dieses "Wunder der Geburt" in Bares umzusetzen. Rube und Reg besichtigen eine Pyramide. Reg kann sich nicht beherrschen und dringt in eine Grabkammer ein.
Alle Staffeln im Überblick
Robo Roach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment