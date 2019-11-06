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Robo Roach

RiCStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Trautes Heim, Unglück allein / Monströse Mutation

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Robo Roach

Folge 5: Trautes Heim, Unglück allein / Monströse Mutation

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Reg antwortet auf eine Kontaktanzeige und wird mit einer üblen Spinne verheiratet; Rube und Reg versuchen, das Monster zu fangen, das in der Stadt sein Unheil anrichtet.

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