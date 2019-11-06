Staffel 1Folge 50vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 50: Moderne Käfer-Kunst / Operation Jugendsaft
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg speit Farbe auf eine Leinwand und wird zur Kunstsensation; Rube und Reg bekommen einen Job im Altenheim und entdecken den "Jugend-Trunk" der Bewohner.
Robo Roach
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment