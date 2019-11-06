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Robo Roach

RiCStaffel 1Folge 51vom 06.11.2019
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Familienzuwachs / Null-Null Reg gegen die Fliege

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Robo Roach

Folge 51: Familienzuwachs / Null-Null Reg gegen die Fliege

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Als eine nicht gerade perfekte Puppe in Rubes Garten landet, hält er diese für einen kleinen Bruder aus dem Himmel; Rube und Reg werden Geheimagenten.

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