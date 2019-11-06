Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Robo Roach
Folge 6: Der eingebildete Kranke / Der Filmstar
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Reg ist verletzt und schickt Rube weg, um diverse Besorgungen zu erledigen; Rube lädt aus dem Internet einen Schauspielkurs herunter und bekommt einen Computervirus.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment