Rock statt Rente
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Rock statt Rente
Sie sind über 70, haben Musik im Blut und Bock auf Rock: 25 rüstige Rentner wollen es noch einmal wissen - und proben für den Auftritt ihres Lebens. Ob Rockhymnen wie "Highway to Hell" oder Punk-Klassiker von den "Ärzten" - der Ü70-Chor "ROCK STATT RENTE! Das Beste kommt zum Schluss" betritt absolutes musikalisches Neuland. Unbeeindruckt von ihrem Alter stürzen sich die Rentner voller Elan in das einzigartige Projekt. Höhepunkt der Doku-Soap: ein Auftritt mit der Pop-Band PUR!
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1
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