Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
2 StaffelnAb 12
Hierzulande hat Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin schon so manchem Restaurant wieder auf die Beine geholfen. Jetzt kommt seine Expertise im Ausland zum Einsatz: In "Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten" greift Rosin deutschen Auswanderern unter die Arme, deren Traum vom eigenen Restaurant fernab der Heimat vor dem Scheitern steht. Der erfahrene Koch-Coach hilft, Küche und Crew auf Vordermann zu bringen - damit nicht nur die Gläser, sondern auch die Bilanzen wieder glänzen.
