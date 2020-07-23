"Königliches Brauhaus & Severus Stube", BoppardJetzt kostenlos streamen
Folge 1: "Königliches Brauhaus & Severus Stube", Boppard
84 Min. Folge vom 23.07.2020 Ab 12
Jung-Gastronom Özay (37) will Anfang dieses Jahres mit der "Severus Stube" und dem "Königlichen Brauhaus" in Boppard durchstarten. Doch nur kurz nach der Eröffnung wird der vollmotivierte Restaurantbetreiber von der Coronakrise ausgebremst. Neun Festangestellte müssen bezahlt werden, das Kurzarbeitergeld und die Soforthilfen sind noch nicht geflossen und auf dem Konto sind nur noch 1.000 Euro. Bildrechte: Kabel Eins.
