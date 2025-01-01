Sabrina ... total verhext!
7 StaffelnAb 6
Sabrina zieht kurz vor ihrem 16. Geburtstag zu ihren Tanten nach Riverdale. Dort macht sie eine erstaunliche Entdeckung: Sie ist eine Hexe - genau wie ihre Tanten Hilda und Zelda sowie ihr Vater! Anfangs hat sie Probleme mit ihren magischen Fähigkeiten, doch schnell erkennt sie, wie nützlich es sein kann, hin und wieder mit Zauberei etwas nachhelfen zu können. "Sabrina ... total verhext!" ist eine freche, unterhaltsame Sitcom - nicht nur für Teenager.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures