Sat.1 NRW - Politik in der Mangel
1 StaffelAb 0
In dieser besonderen Serie lädt unsere Wäschereichefin des Vertrauens Silvia Bouraada aus Gelsenkirchen die Parteivorsitzenden aus NRW in ihre Mangel. Silvia stellt die Fragen, die sonst keiner stellt. Moderiert von SAT.1 NRW-Programmchef Peter Pohl und Redaktionsleiter Marc Hillen erwarten Sie spannende Gespräche direkt aus der Wäscherei - ehrlich, direkt und überraschend.
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW