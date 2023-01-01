Saturday Night Live
Das US-Comedy-Urgestein: Wöchentlich zieht die legendäre Show das aktuellen Geschehen in den Staaten durch den Kakao. Die aktuelle Folge immer eine Woche nach US-Ausstrahlung.
Saturday Night Live, die wohl witzigste Late-Night-Show Amerikas
In den USA ist diese Comedy-Show Kult: Saturday Night Live - oder SNL, wie der aufmerksame Zuschauer sagt. Zu Hochzeiten schauen über 20 Millionen Amerikaner*innen die Abendshow vor ihren TV-Bildschirmen.
Jeden Samstagabend um 23:30 übernimmt ein neuer prominenter Gast die Rolle des Moderators oder der Moderatorin und führt durch die Late-Night-Show. Regelmäßig nehmen sich die Stars dabei selbst auf die Schippe und spielen die Hauptrolle in den Parodien und Sketchen, die gemeinsam mit dem Ensemble von SNL vorab kreiert werden. Musikalisch wird das Ganze durch eine Live-Gastband oder eine(n) Live-Künstler*in begleitet, die oftmals nicht weniger bekannt sind als die Moderatoren.
Über 40 Jahre Comedy
Die Comedy-Show läuft bereits seit Oktober 1975 auf dem amerikanischen Sender NBC. Sie wird stets live ausgestrahlt. Lorne Michaels ist der Entwickler des Konzepts und der ausführende Produzent der Sendung, die mittlerweile über 945 Episoden in 48 Staffeln umfasst.
Das Ensemble der Show wird durch zehn Stamm-Komiker gebildet, die sogenannten Repertory Players. Hinzu kommen Featured Player, die eine Art Probezeit durchlaufen und innerhalb von zwei Jahren beweisen müssen, dass sie das Zeug zum Repertory Player haben. Zur Stammbesetzung gehörten bereits einige große Namen der Comedy- und Filmszene. So waren bereits Tina Fey, Bill Murray, Eddie Murphy, Laurie Metcalf, Robert Downey Jr., Ben Stiller, Sarah Silverman, Kenan Thompson oder Adam Sandler Teil des SNL-Ensembles, ehe sie in Hollywood durchgestartet sind.
Zur aktuellen Besetzung des Ensembles gehören unter anderem Bowen Yang, Michael Che, Colin Jost, Heidi Gardner, Chloe Fineman oder Melissa Villaseñor.
Bist du Host, hast du es geschafft
Folgendes gilt als ungeschriebenes Gesetz in der amerikanischen TV- und Filmlandschaft: Wer als Gastgeber für SNL angefragt wird, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Dabei ist es nicht von Bedeutung, in welchem Bereich man erfolgreich ist. Sowohl Schauspieler*innen und Musiker*innen sowie Politiker*innen oder Sportler*innen wird die Ehre zuteil, als Gastgeber*in durch die Sendung zu führen und das Publikum mit Lachern auf eigene Kosten zu versorgen.
Demi Moore, Robin Williams, Reese Witherspoon, James Franco, Jennifer Lawrence, Steve Forbes, John McCain, Britney Spears, Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga, Michael Phelps, Hugh Hefner, Quentin Tarantino, Kim Kardashian, Elon Musk oder Pedro Pascal - Jeder Einzelne von ihnen stand bereits als Saturday Night Live-Host vor der Kamera.
Lady Gaga oder Taylor Swift haben sich als Musical Guests selbst musikalisch unterstützt. Weitere berühmte Musiker*innen und Bands waren ABBA, Paul McCartney, Whitney Houston, Nirvana, Bon Jovi, Tupac, die Spice Girls, Alicia Keys, Linkin Park, Rihanna oder Macklemore und Ryan Lewis.
Das Bekannteste aus über 40 Jahren Comedy
In der langen Geschichte von Saturday Night Live sind doch so einige Sketche und Auftritte in Erinnerung geblieben. Erst kürzlich sorgte Pedro Pascal mit seinem Mario Kart-Trailer für Lacher. Ebenso Jenna Ortega, deren Auftritt im Stile der 90er das Potential hat fast so legendär zu werden wie ihr Wednesday-Tanz.
Bis heute sorgen die folgenden Sketche beim Publikum für Lacher und sind als Legenden in die SNL-Geschichte eingegangen: Farewell, Mr. Bunting, Mister Robinson's Neighborhood, Celebrity Jeopardy! oder More Cowbell. Ebenso in Erinnerung bleibt das SNL40, das Saturday Night Live 40th Anniversary Special. Die 3 ½-stündige Show lief am 15. Februar 2015 auf NBC und zog 23,1 Millionen Zuschauer*innen vor die TV-Bildschirme, ein absoluter Spitzenwert für SNL. Unter anderem waren Justin Timberlake, Jimmy Fallon, Tom Hanks und Miley Cyrus ein Teil des Specials.
Hast du jetzt Lust auf die geballte Ladung amerikanischen Humor, die deine Lachmuskeln so richtig strapaziert?