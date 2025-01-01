Schattenkriege - Machtpoker in der Krise
Schattenkriege finden meist jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit statt, gehören jedoch zu den intensivsten und spannungsreichsten Auseinandersetzungen zwischen zwei oder mehreren Parteien. Die Dokumentation beleuchtet unter anderem den Konflikt zwischen Russland und Georgien, Syrien unter dem Assad-Regime oder die Hintergründe des Bürgerkriegs in Kambodscha.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CIC Media