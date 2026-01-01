Schattenmoor
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Schattenmoor
An ihrer neuen Schule stellt Emma fest, dass sie der kürzlich verschwundenen Schülerin Ann-Sophie wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Nur ein Zufall? Daran zweifelt Emma von Tag zu Tag mehr.
Schattenmoor – eine geheimnisvolle Mystery-Serie
Emma hat ein Stipendium erhalten und darf daher auf das Elite-Internat Schattenmoor. Das schlossartige Gebäude liegt etwas abgelegen und ist umgeben von Wäldern, Seen und Mooren. Auf dem Weg dorthin begleitet Emma der sympathische Mitschüler Leon. Nachdem Emma das Internat betreten hat, ist die Reaktion der Teenager auf die Neue allerdings ziemlich merkwürdig. Schnell wird ihr klar, dass sie der verschwundenen Schülerin Ann-Sophie zum Verwechseln ähnlich sieht.
Ein undurchschaubares Spiel zwischen Wahn und Wirklichkeit
Doch das bleibt nicht das Einzige, was für Emma verstörend ist. Schon in der ersten Nacht sieht sie eine dunkle Gestalt und eine blutige Nummer an einer Wand in einem der Baderäume. Auch in den nächsten Tagen geschehen immer mehr mysteriöse Ereignisse, die an den Nerven von Emma zehren und sie an ihrem Verstand zweifeln lassen. Die einzigen Freunde, die sie hat und die zu ihr stehen, sind Leon und ihre Zimmernachbarin Kiki.
Mit der Zeit wird deutlich, dass das Internat in reiche Schüler*innen und Teenager mit einem Stipendium unterteilt ist. Während sich die einen auf dem Wohlstand ihrer Familien ausruhen und wenig für Bildung übrighaben, versuchen die anderen ihre Fähigkeiten in Kunst und Theater auszubauen.
Emma erfährt, dass nicht nur die arrogante Ann-Sophie verschwunden ist, sondern auch ein guter Freund Leons. Allerdings scheinen nicht nur die Schüler*innen ihre Geheimnisse zu haben. Auch die Lehrkräfte, allen voran der Lehrer Vidal, schön schmierig Max von Thun, scheinen mehr zu wissen, als sie zugeben.
Spannendes Rätselraten
Schattenmoor ist ein spannendes und mystisches Thriller-Rätsel, bei dem man nie wirklich weiß, was eigentlich gerade passiert und bei dem jeder verdächtig ist. Dabei funktioniert das ambitionierte TV-Projekt perfekt als Serie zum Bingen. Die Folgen sind nicht allzu lange und enden immer mit einem gemeinen Cliffhanger, nach dem man sofort wissen will, wie es weiter geht.
In einer Doppelrolle überzeugt Newcomerin Carolin Hartig – sowohl als eingeschüchtertes Mädchen Emma, als auch als die unnahbare und kalkulierende Ann-Sophie, die einem in zahlreichen Rückblenden näher gebracht wird.
Wer mit Schattenmoor anfängt, der sollte sich etwas Zeit nehmen. Denn schon nach der ersten Folge will man das Geheimnis des Internats und der geheimnisvollen Vorgänge unbedingt lüften. Die Mystery-Serie ist zum Streamen auf Joyn verfügbar.
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