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Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Alte Liebe rostet nicht

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 15.05.2024
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Schatzgräber in Australien - Die große Suche nach Saphiren

Folge 3: Alte Liebe rostet nicht

50 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Über einhundert Jahre hinweg wurde der Boden der Gemfields ununterbrochen aufgebohrt. Ohne einen guten Instinkt und eine große Portion Glück beißen sich die Schatzgräber an diesem Flecken Erde die Zähne aus. In den dunklen Tunnelgängen ihrer Mine hat das Ehepaar Mifsud Schwierigkeiten mit der Orientierung.

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